“Irak Ordusu’nun Sincar’a girdiğini teyit ettik”

Başbakan
Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak
Ordusu'nun Sincar
'a girdiğinin Türk istihbaratı tarafından da teyit edildiğini söyledi. Bozdağ, İngiltere-Rusya arasındaki gerilim içinse "Türkiye bu anlamda Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir" diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım
başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu devam ederken toplantıya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, özetle şunları söyledi: TAKİP EDİYORUZ:
25 Mart'ta Sincar'ın kuzeyindeki bölgeden, batısında bulunan Suriye sınır hattına doğru Arap nüfusun yoğun olduğu Fal köyüne kadar Irak ordusunun ilerlediği, bugün de (dün) Irak-Suriye sınırında Musul Rabia'dan Sincar batısındaki Um-Al Jaris'e kadar olan bölgeyi kontrol altına aldığına dair bilgiler var. Bu bilgiler, istihbarat örgütümüz tarafından da teyit edilmiştir. Alandaki bütün hareketleri Türkiye olarak yakından takip ediyoruz. Beyanların alandaki hareketlilikle uyumlu olup olmaması bizim için son derece önemlidir. TEREDDÜT ETMEYİZ:
Bizim isteğimiz, teröristlerin üniforma değiştirerek bölgede kalması değil tamamen Sincar'ı terk etmesidir. Umarız ki, Irak ordusu Türkiye'nin bu beklentisi doğrultusunda orada teröristlerin farklı isim altında varlığını devam ettirmesine izin vermez. Eğer böyle bir şey olursa, Türkiye o zaman gereğini yapmakta tereddüt etmez. İNGİLTERE-RUSYA GERİLİMİ:
Türkiye ile Rusya arasında olumlu, iyi bir ilişki vardır. Türkiye, Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir.