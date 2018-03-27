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'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen bir şebekeyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada nda bulunan 8 şüpheliyi tespit etti. İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 11:51
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

OTOMATİK SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen bir şebekeyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada nda bulunan 8 şüpheliyi tespit etti. Polis, 20 Mart'ta Tuzla'da şüphelileri yakalamak için düzenlediği operasyonda M.T., K.K., Ö.C.A., M.A.A., M.I., M.T., R.G. ve E.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Ceska Zbrojovka CZ 25 marka otomatik silah, pompalı tüfek, 4 tabanca, 200 mermi, 2 sahte kimlik, 157 gram madde ve 400 bin lira değerinde 3 senet ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında K.K.'nın 'Hırsızlık', Ö.C.A.'nın ise 29 Eylül 2017'de Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ve ' ticareti' suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı
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