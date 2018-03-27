PKK Avrupa için tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Bulgaristan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı
'nda açıklama yaptı. Türkiye ile Avrupa Birliği'ni (AB
) 2015'ten bu yana 5'inci kez bir araya getirecek zirve için Varna'ya giden Erdoğan şunları söyledi: ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR:
Terörle mücadele konusunda ne yazık ki AB'den kendi ilkeleri ile çelişen açıklamalar duyuyoruz. İki taraf arasındaki güvenin tekrar inşası için terörle mücadelede Avrupalı dostlarımızın desteğini almamız şart. Bölücü örgüt yandaşlarının Afrin operasyonu dolayısıyla Avrupa şehirlerinde sergiledikleri şiddet ve barbarlık Avrupalı dostlarımızın da gözünü açmıştır. Camilerimizi ateşe veren, sokaktaki vatandaşlarımıza saldıran, Avrupalı şirketleri hedef alan teröristler, Avrupa'nın emniyeti için de çok büyük bir tehdit. Şimdiden önlem alınmaz, üstüne gidilmezse bölücü terör örgütü yandaşları daha çok pervasız hale gelecek. Türkiye olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğiyle ibadet hürriyetinin tesisi noktasında meselenin takipçisi olacağız. SİNCAR'A OPERASYON:
Dün akşam itibariyle Irak Merkezi Yönetimi'nin Sincar
'a yönelik bazı hareketleri olduğu bilgisini ben de istihbarat örgütlerimizden aldım. Bugün de Irak'tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye'ye gelecek. MİT müsteşarının görüşmesi olacak. Temennimiz odur ki Irak Merkezi Yönetimi Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin. Bunu başarmakta bir sıkıntı varsa burada ikili görüşmelerimizi yapalım. Gereğini de Sincar'da biz yaparız. Çünkü Sincar'a çok fazla tahammülümüz yok. 60-70 kilometre mesafede, bu kadar yakın olup terör örgütlerinin girip çıkmalarının olduğu bir bölge. O bölgeden bize yapılabilecek her türlü tacize karşı Türkiye gereğini her an yapacaktır. ABD'YE MENBİÇ ÇAĞRISI:
Menbiç bizim için yeni bir şey değil. Sayın Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konu. Devletlerin devamlılığı esastır ilkesinden olaya bakacaksak Obama'nın bize söylediği "PYD-YPG buralarda duramaz." Obama'dan sonra yeni yönetim benzer sözler verdi. Biz dedik ki "Buralar ne PYD'nin ne YPG'nin. Buraların yüzde 90'ı oradaki Arap nüfusa aittir. Size de bize de düşen buraları sahiplerine teslim etmektir." TRUMP'IN KENDİ İRADESİ DEĞİL:
Daha sonra Sayın Tillerson bize buraların güvenliğini beraber sağlayalım teklifiyle geldi. Bundan ne anlaşılır, "Buralardan teröristleri çıkaralım." "Biz çıkmayız buradayız" gibi yaklaşımlar bana göre Sayın Trump'ın kendi iradesi değildir. Türkiye olarak biz buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız. Sahipleri kimlerse onlara teslim edelim, biz yardımcı olalım. ABD'nin, Rusya'nın, İran'ın üzerine düşen görev budur. CİĞERİNİ ÇOK İYİ BİLDİĞİMİZ ÇEVRELER
AB ile köklü ilişkilerimiz var. Hükümetimiz döneminde bu ilişkiler hiç olmadığı kadar ilerlemiştir. Türkiye'nin AB yolculuğunda en iyi mesafeler bizim dönemimizde alınmıştır. Zaman zaman gerilimin arttığı, tıkanıklıkların yaşandığı dönemleri de hep birlikte gördük. Teknik fasıllar konusuna belli siyasi çevreler tarafından nasıl bir siyasi boyut kazandırıldığına da şahit olduk. Türkiye olarak yolumuza döşenen mayınlara aldırmadan tam üyelik hedefiyle yolculuğumuzu sürdürdük. Bugün de AB üyeliği stratejik hedefimiz. Niyetini, gayesini ve ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin AB'de saygın, eşit, tam üye olarak hak ettiği yeri almasına engel olmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin konumuna, gücüne, dünyada, bölgede oynadığı role uygun şekilde AB ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.
AB ile ekonomiden enerjiye, ulaşımdan terörle mücadeleye birçok konuda yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarımız var. AB ile çalıştığımızda ne denli verimli sonuçlar çıktığını 2016'daki göç mutabakatı gözler önüne serdi. Ülkemiz mutabakatın tüm unsurlarını yerine getirmiş, Ege'deki insani kriz böylece dinmiştir. AB kendi yükümlülüklerini yerine getirmekte bizim sergilediğimiz samimiyeti göstermedi. Suriyeli mültecilere yönelik mali katkılarının halen çok cüzi bir kısmı ulaştı.