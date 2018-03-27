PKK’ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK
'ya yurtiçi ve sınırdışında başarılı operasyonlarla darbe üstüne darbe vuruyor. Kuzey Irak
'ın Hakurk/Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi. Hatay'ın Arsuz ilçesi kırsalında ise saldırı hazırlığındaki hainlere, SİHA'ların desteğinde operasyon düzenlendi. 11 terörist öldürüldü. Mardin
'in Dargeçit ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, bazı ilçelerde yapılan terör operasyonlarında ise 24 şüpheli gözaltına alındı. Batman
'ın Sason ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda da güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Militanların üzerinden ABD yapımı M-16 silah ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri bin 224 operasyon düzenledi. 35 TERÖRİST ETKİSİZ
Operasyonlarda, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olan bin 351 şüpheli, 3 bin 476 uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 89 olmak üzere toplam 4 bin 916 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u sağ ve 3'ü teslim olmak üzere 35 terörist etkisiz hale getirildi.