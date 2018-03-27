Polise çarpıp kaçan FETÖ’cü Yunanistan sınırında yakalandı

FETÖ üyeliğinden hakkında tutuklama kararı verilen işadamı İsmail Çelik, Kayseri'de 2 Mart'ta kendisini gözaltına almaya gelen TEM şube ekiplerini görünce, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasının önünde otomobiline binerek kaçmaya kalkıştı. Polisler Çelik'i durdurmaya çalıştı. Ancak kaçmaya devam eden Çelik, bir polise çarptı. Kaputun üzerinde kalan polis memuru ile 50 metre giden Çelik, ardından bir başka araca çarptı. Bu çarpma sırasında savrulan polis memuru, düşerek yaralanırken, bir başka polis memuru ise havaya ateş açarak Çelik'i durdurmak istedi. Polislerin elinden kurtulan Çelik ise izini kaybettirdi. Ancak önceki gün Edirne İpsala'dan 2 kişi ile birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Üzerinden 10 bin euro para çıkan Çelik, Kayseri'ye getirildi. Yine FETÖ üyeliğinden aranan Çelik'in kardeşi Orhan Çelik'in ise daha önce firar ederek Bosna Hersek'e yerleştiği öğrenildi. Bu arada Konya merkezli 43 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 zanlıdan 58'i itirafçı oldu, 7'si tutuklandı. Tokat'ta 14 astsubay ile bir sivil, Kırşehir'de de 10 asker gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU