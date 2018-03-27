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şehidini böyle karşıladı

'ın 'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 'un (25) cenazesi havayolu ile 'a getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 19:14
Samsun şehidini böyle karşıladı

'nda terör örgütü 'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 'un cenazesi Çarşamba Havaalanı'na getirildi. Adana'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Samsun'a getirilen şehit Tokur, havaalanında askeri törenle karşılandı. Protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Tokur'un cenazesi, askerler tarafından taşınarak cenaze aracına konuldu.


Sabahatttin ve Nazmiye Tokur'un çocukları olan şehit Tokur, Salıpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı. Sabahattin ve Nazmiye Tokur'un en büyük çocukları olan Samet Tokur, evliydi. Şehidin Ankara'da bulunan eşi Melike Tokur ve 'da bulunan anne-babasının bu akşam Samsun'a gelmesi bekleniyor.
Şehidin cenazesini havaalanında Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, kurum müdürleri, askeri erkan ve şehidin yakınları karşıladı.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi, yarın Salıpazarı 'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalfalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

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Samsun şehidini böyle karşıladı
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