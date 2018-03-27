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Son dakika: Amanos'tan acı haber

Hatay Valis Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada çatışmada yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 11:24

Bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında yaralı bir teröristin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu belirten , 'lıların, 'e karşı misilleme hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.

Amanos Dağları'nda 11 teröristin etkisiz hale getirilmesinin 1992 yılından bu yana bölgedeki en kapsamlı operasyon olduğunu belirten Vali Ata, "Etkisiz hala getirilen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldı.

Bu teröristlerin eylem hazırlığı içinde olduğu saptandı. Afrin'e misilleme planlıyorlardı. ve Emniyet güçlerine kaşın eylem planlıyorlardı ancak jandarmamız onlardan önce davrandı. Amanoslar'da bir tek terörist kalmayıncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz" dedi.

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Son dakika: Amanos'tan acı haber
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