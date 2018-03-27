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: merkezli 6 ilde / operasyonu

haberi... merkezli /'nin Türk Silahlı Kuvvetlerdeki () oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 16:37
Son dakika: Bayburt merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar kapsamında yürütülen soruşturmada, 15 Temmuz 2016 gecesi 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığında darbe hazırlığında olan ve darbenin gerçekleşmesi halinde Bayburt Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Bayburt Belediyesi gibi kritik öneme sahip kamu kurum ve kuruluşlarını ele geçirme planı yaptıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Karar doğrultusunda harekete geçen Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Afyonkarahisar, , , ve Tekirdağ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı ve yakalama kararı bulunan kişiler Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Son dakika: Bayburt merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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