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: 'den gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

haberi... İl Emniyet Müdürlüğü tarafından / terör örgütü soruşturması kapsamında 18 ilde askeri personele yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 7'si adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:59
Son dakika: FETÖ'den gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

ÖRGÜT FAALİYETLERİNE KATILDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında örgütün sözde 'mahrem imamları'nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi. Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 7'si, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

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Son dakika: FETÖ'den gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi
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