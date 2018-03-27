Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

: 'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

haberi... merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 kişiden 7'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:10
Son dakika: FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Mart'ta gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan 12 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 11 ilde muvazzaf ve ihraç edilmiş 22 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda muvazzaf binbaşı ile üsteğmenlerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN