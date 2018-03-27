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Son Dakika Haberi... 16 ilde dev operasyonu

Son dakika haberi... Terör örgütü /PDY'ye yönelik merkezli 16 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:37
Son Dakika Haberi... 16 ilde dev FETÖ operasyonu

/PDY'ye yönelik merkezli 16 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda 37 kişi yakalandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün halen aktif, açıkta ve ihraç olan emniyet personeli ile ByLock kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik Ağrı merkezli 16 ilde 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alınırken 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Gözaltına alınanların Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Son Dakika Haberi... 16 ilde dev FETÖ operasyonu
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