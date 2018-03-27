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Son Dakika Haberi: Amanos'ta öldürülen ler termal kamerada

Son dakika haberi... 'ın Arsuz ilçesinde 'nda etkisiz hale getirilen 'lı 11 in cesetlerinin Türk askeri tarafından bulundukları yerden çıkartılması termal kameralar tarafından görüntülendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 16:17
Son Dakika Haberi: Amanos'ta öldürülen teröristler termal kamerada

Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup tespit edildi.

Amanos'ta öldürülen teröristler termal kamerada

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığı operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin cesetlerinin Türk askeri tarafından bulunduğu yerden çıkartılması termal görüntülere yansıdı.

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Son Dakika Haberi: Amanos'ta öldürülen teröristler termal kamerada
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