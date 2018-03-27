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Son Dakika Haberi: Alman uyruklu isimli terörist 'ta yakalandı!

Son dakika haberi... 'ın Silopi ilçesinde 'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan , tutuklandı. Kraicker ifadesinde, terör örgütü / saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 17:36
Son Dakika Haberi: Alman uyruklu Patrick Kraicker isimli terörist Şırnak'ta yakalandı!

'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü /'ya katılmak için 'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Alman uyruklu tutuklandı

ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Kraicker, 14 Mart'ta Silopi ilçesinin sınır kesiminden Suriye'ye geçmek üzereyken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandı.

SURİYE'DEKİ TERÖRİSTLERLE İRTİBAT HALİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Patrick Kraicker'in üst aramasında, terör örgütü PYD/PKK'ya ait örgütsel fotoğraflar ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelinin Suriye'deki teröristlerle irtibat halinde olduğu tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE KATILMAK İÇİN SURİYE'YE GİTTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinde, Alman ordusunda 4 yıl görev yaptığını dile getiren Kraicker, terör örgütü PYD/PKK saflarına katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.

Kraicker, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.

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Son Dakika Haberi: Alman uyruklu Patrick Kraicker isimli terörist Şırnak'ta yakalandı!
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