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Son dakika: ’da teröristlerin çıkardığı orman ı kontrol altına alındı

Son dakika haberi: 'ın Arsuz ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyon sırasında, teröristlerce iki farklı noktadan çıkartılan orman ı kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 17:10
Son dakika: Hatay’da teröristlerin çıkardığı orman yangını kontrol altına alındı

'da teröristlerin çıkardığı orman ı kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyon sırasında, teröristlerce iki farklı noktadan çıkartılan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Amanos Dağları Arsuz ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının ateşe verdiği ormanlık bölgedeki yaklaşık 5 hektar alan tahrip oldu. Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yürütülen terör operasyonu sırasında teröristlerin çıkarttığı tahmin edilen orman yangına müdahale etmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Yangına 3 tim, 6 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 kepçe ve 5 teknik elemanla müdahale ettiklerini belirten Ketmen, yangının kontrol altına alındığını ve yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

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Son dakika: Hatay’da teröristlerin çıkardığı orman yangını kontrol altına alındı
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