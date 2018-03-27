Son dakika: Kars'ta FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatı olduğu değerlendirilen ve açık kimlikleri tespit edilen TSK mensuplarına yönelik, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TEM Şube Müdürlüğü tarafından Kars merkezli Ankara, İstanbul, Hakkari, Erzincan, Tokat, Sakarya, Bursa ve Gaziantep'te operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubay rütbeli muvazzaf askerlerin bulunduğu toplamda 9

ESKİ TSK MENSUBU GÖZALTINDA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden TCK 221. maddesinde belirtilen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz güvenliğini tehdit eden terör örgütleri ve örgüt üyelerinin yakalanmalarına yönelik mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte, azim ve kararlıkla devam edecektir" denildi.