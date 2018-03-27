Tel Rıfat halkı: Bizi de kurtarın

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için gösteri yaptı. Azez'de Siccu yolunu kapatan Tel Rıfat halkı, YPG/PKK aleyhine slogan attı ve topraklarını geri almak istediklerini haykırarak harekatın genişlemesini istedi. Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti. İnsansız hava araçlarının kaydettiği görüntüler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı.

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