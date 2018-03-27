Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Tel Rıfat halkı: Bizi de kurtarın

Tel Rıfat halkı: Bizi de kurtarın

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Tel Rıfat halkı: Bizi de kurtarın

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in / terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için gösteri yaptı. Azez'de Siccu yolunu kapatan Tel Rıfat halkı, YPG/PKK aleyhine slogan attı ve topraklarını geri almak istediklerini haykırarak harekatın genişlemesini istedi. Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti. İnsansız hava araçlarının kaydettiği görüntüler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tel Rıfat halkı: Bizi de kurtarın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN