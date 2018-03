Aile boyu vatan nöbeti...

Hatay Kırıkhan'da yaşayan İnci ailesinde ikinci ve üçüncü kuşak erkeklerin tamamı polis ve asker. "En büyük sevdamız vatandı sülalemizi ona adadık" diyen ailenin erkekleri, Hatay'da, Şırnak'ta, Irak'ta, Azez'de, Afrin ve İdlib'de terörle mücadele ediyor. Onlardan biri de Yemliha İnci. 2014'te jandarma Özel Harekât olarak göreve başladı. 2015'in kasımında evlendi. 29 yaşındaki gazi, 15 gün sonra Mardin Derik'te hendek operasyonları sırasında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 2 gözünü kaybetti. 2.5 yıldır tedavi görüyor. 35 gün önce oğlu oldu ama göremiyor. En büyük üzüntüsü ise Afrin'e gidememiş olmak. Ailenin ilk gazisi Yemliha İnci, doktorları dahi şaşırtmış bir kahraman. İlki çatışmada, ikincisi Hatay Hastanesi'nde, üçüncüsü de GATA'da olmak üzere 3 kez durmuş kalbi. Hatta ölüm raporu düzenlenmiş ama o hayatta kalmış. Yemliha İnci şunları anlatıyor: "Bizde vatan azizdir, uğruna can alınır, can verilir. İki gözüm yok. Oğlumu hiç göremedim, eşimin yüzünü hafızama kaydettiklerimle hatırlıyorum. Tek üzüntüm askerlik yapamamak. Gözlerim görseydi Afrin'e gidecektim. Şehit olup, ülkeme can katacaktım."

'OĞLUM DA ASKER OLACAK'

"Tesellim bir oğlum olması" diyen gazi, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Çatışmada kurşun gözlerimi parçaladı, duyma yetimi büyük oranda kaybettim. Ama üzgün değilim. Vatanımda esir olsaydım, Türkiye düşmana yurt olsaydı gören göz neye yarardı. 35 günlük oğlum var, Berat. O da kahraman bir Mehmetçik olarak büyüyor." Gazi Yemliha'nın kardeşi uzman Çavuş Ahmet İnci ise (28) 6 aydır İdlib'de terörle mücadele ediyor. Hislerini şöyle dile getiriyor: "Ağabeyim için de buradayım, o hendekte gözlerini verip kurtardı Mardin'i, ben de canımı verip İdlib'i, Azez'i, Sincar'ı kurtaracağım. İdlib'de bayrağı astık, çocukların gözyaşını dindirdik. Bomba sesleri yerini kuşlara bıraktı. Terörün olduğu her yere gidip bayrağı dalgalandıracağım. Biz İnci ailesi yemin ettik, sırayla, birer ikişer vatan için can vereceğiz."

İŞTE AİLEDEKİ DİĞER POLİS VE ASKERLER

Ailenin kardeşlerinden Nurettin İnci'nin kardeşlerinden İlhan İnci polis memuru. İlhan İnci'nin oğlu Cella İnci de Diyarbakır'da uzman çavuş. Muhammet İnci Muğla'da subay. İbrahim İnci Bursa'da polis olarak görev yapıyor. Mustafa ve İsmail İnci kardeşler de Hatay'da trafik polisi.

'VATAN VARSA EVLAT ANLAMLI'

Ailenin babası Nurettin İnci büyük bir gururla şunları anlatıyor: "Bir de kızım var vatan yolunda emrinizdeyiz. Sırtımda çimento taşıyarak, inşaatlarda sabahlayarak büyüttüm. Biz de yemin var, ya asker olursun ya polis. İki oğlumu bu söz gereği asker yaptım. Ya şehit ya gazi olun dedim, biri gazi oldu diğeri de şehit olursa üzülmem. Çünkü evlat, üzerinde yaşadığımız vatan varsa anlamlı."