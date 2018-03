Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar - CANLI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ekonomi Yatırımı Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var. Yakın zamanda TBMM'ye sunacağız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Ekonomi Yatırımı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"EVRAK İŞİ BİTTİ, BU BİR DEVRİM"

Bir günde şirketinizi kuruyorsunuz. Bu ciddi bir ilerlemedir. İş yapmak şirket kurmak yatırım yapmak büyük bir sorumluluktur. Bu yükümlülüğü üstlenenlerin işini zorlaştırmak değil kolaylaştırmamız gerekiyor. Şirket kurmak için illerde, ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gidilecek. Eskiden 2 bin 250 verdiğiniz ücret bugün 650 liraya düştü. devlette işiniz varsa her bir kuruma ayrı evrak hazırlama işine son veriyoruz, bu bir devrim. Artık bürokratla karşı karşıya gelmeden her türlü işinizi yapacaksınız. Bürokrasi tuş oluyor. Vatandaş ile devlet arasındaki her türlü iş E-Devlet üzerinden yapılacak.

