Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Beşiktaş'ta bir başkan daha uzaklaştırıldı

'ta bir başkan daha uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen ocakta görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı ile birlikte iki meclis üyesinden sonra dün bir başkan yardımcısı daha görevinden alındı.

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 19:25 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 19:27

İmar, Fen İşleri, Ulaşım, Kültür müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu 14 müdürlükten sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten Rıfat Örnek, yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Örnek'in, 'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda soruşturma yürüten müfettişler, belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması usülsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi, görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerden dolayı görevden alındığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta bir başkan daha uzaklaştırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN