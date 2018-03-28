Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'le telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Kemerovo'daki bir alışveriş merkezinde 25 Mart'ta meydana gelen yangında yaşanan can kayıplarından dolayı Putin'e taziyede bulundu. Erdoğan'ın Rus halkına başsağlığı dilediği görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığı da teyit edildi. Suriye konusunda İran'ın da katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü zirve vesilesiyle yüz yüze de görüşecek olan Erdoğan ve Putin'in, söz konusu toplantının yanı sıra ikili ilişkilere de değindikleri belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu arada Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajla tiyatro sanatçılarının, çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü
'nü de kutladı.