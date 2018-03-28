Diyanet’ten son dakika Cuma açıklaması

Alman ajansı Deutsche Welle (DW)'de Nevşin Mengü ile programa katılan Ayşenur Arslan skandal bir açıklamaya imza atmış ve Cuma günü hakkında skandal ifadeler kullanmıştı. Cuma gününün kutsal olmadığını iddia eden Arslan'ın bununla da sınırlı kalmayıp şu ifadeleri kullanmıştı:

'Hayırlı Cumalar' diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa. Cuma'nın kutsal bir gün olduğunu zannederek. Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine. Bu kadar şuur kaybına uğradık artık.

Ayşenur Arslan'dan skandal açıklamalar: "Cuma günü kutsal felan değil"

"CUMA, İSLAM'IN ANA MESAJLARININ VATANDAŞLARA ULAŞTIRILDIĞI GÜNDÜR"

Bugün ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'tan önemli bir açıklama geldi. Albayrak, "Cuma, İslam'ın ana mesajlarının vatandaşlara ulaştırıldığı, Müslümanların birbirinin farkında oldukları ve birbirine ihtiyaç duydukları gündür" dedi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'da birtakım semboller, özel gün ve geceler olduğunu ifade ederek cuma günü, selam, ezan ve bayrağın İslam'da kutsal kabul edildiğini belirtti.

"CUMA GÜNÜN HAFTANIN EN FAZİLETLİ VE BEREKETLİ GÜNÜ"

"Cuma" kelimesinin "toplanma" ve "bir araya gelme" anlamına geldiğini anlatan Albayrak, Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde, cuma gününün haftanın en faziletli ve bereketli günü buyurulduğuna işaret etti.

Albayrak, Müslümanların İslam'ın geldiği ilk yıllarda bir araya gelebilecekleri özel günlerin olmasını talep ettiğini anımsatarak "Bu talepler dikkate alınarak İslam'da haftalık toplu ibadet günü olarak cuma seçilmiştir." diye konuştu.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'in Cuma suresinde Müslümanların bir arada ibadet etmesini buyurduğunu da aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

"Müslümanlar için cuma günü çok kıymetlidir. Cenabıhak hem Cuma suresinde, bizi toplu ibadete davet eden ayeti kerimesinde hem de Hazreti Peygamber hadisi şerifinde bugünün önemine dikkat çekmiştir. Bu da Müslümanların birbirinin farkında olmaları için özel bir gündür. Yani köyden mahalleye, kente kadar toplu yapılan bir ibadettir. Cuma, İslam'ın ana mesajlarının vatandaşlara ulaştırıldığı, Müslümanların birbirinin farkında oldukları ve birbirine ihtiyaç duydukları gündür."

"ALLAH RESULÜ SELAM VERMEYE ÖNEM VERMİŞTİR"

Şeairi İslamiye'nin (İslam'ın işaretleri) Müslümanların inanç ve ibadet dünyasında oluşturduğu bir yapı olduğunun altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den ve sünneti seniyyeden aldığı referansla dini hayatını tanzim etmektedirler. Dolayısıyla şeairi İslam'dan birisidir selam vermek, insanlarla iletişime geçmek. Allah Resulü selam vermeye, insanlarla selam vererek iletişime geçmeye çok büyük önem vermiştir. Allah Resulü insanlara dua etmiştir. Allah Resulü kendisinden umreye gitmek için izin isteyen Hazreti Ömer'e 'Kardeşini de duanda unutma.' diye Hazreti Ömer'den dua beklemiştir.

Müminlerin birbirlerine dua etmesi, cuma veya mübarek gün ve gecelerde birbirleriyle tebrikleşmeleri mümin olmalarının bir gereğidir. Dini konularda birilerinin bize ayar vermeye kalkması ne hakkıdır ne de haddidir. Biz, bütün adabı muaşeretimizi, ahlak ve terbiyemizi Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın eğitiminden alırız. Birileri dışarıdan kalkıp bize ayar ve şekil vermeye kalkmasın."