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Emine Erdoğan'dan RTÜK'ün "reklam" düzenlemesine destek

Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, çocuk programlarındaki gıda reklamlarına getirilen sınırlamayla ilgili, "Çocuklarımızı sağlıksız gıdaların etkisinden koruyacak bu düzenlemeyi son derece önemli buluyorum." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 15:19
Emine Erdoğan'dan RTÜK'ün reklam düzenlemesine destek

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) hazırladığı listesinin esas alındığı yönetmelik değişikliğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

RTÜK'ün, Sağlık Bakanlığının listesini esas alarak, çocuk programlarında reklamına izin verilebilecek gıdalarla ilgili bir düzenleme yaptığını belirten Emine Erdoğan, "Çocuklarımızı sağlıksız gıdaların etkisinden koruyacak bu düzenlemeyi son derece önemli buluyorum." ifadesini kullandı.

Düzenlemeyle, çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek çikolata ve şeker, gofret, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tatlandırıcılı tüm içecekler ve yenilebilir buzlar "Kırmızı", kriterlere uyulması halinde reklamı yapılabilecek gıdalar "Turuncu" ve reklamı yayınlanabilecek gıdalar "Yeşil" kategoriyle tanımlanmıştı.

RTÜK tarafından hazırlanan "Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" dün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Emine Erdoğan'dan RTÜK'ün "reklam" düzenlemesine destek
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