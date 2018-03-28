FETÖ kılavuzlarına 98’er yıl hapis istemi

Edirne
'de geçen şubatta, FETÖ
şüphelilerinin, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken botun alabora olması sonucu 2'si çocuk biri kadın 3 kişinin boğulduğu olayla ilgili iddianame tamamlandı. Biri çocuk biri kadın 5 kişinin de kaybolduğu faciada, FETÖ şüphelilerine kılavuzluk yapan Pakistan uyruklu Seyid A. ve Muhammed A. hakkında, "Göçmen kaçakçılığı", "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve 3 kez ayrı ayrı "Olası kast ile öldürme" suçlarından 98'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede hiçbir önlem almayan sanığın, yaşanacak faciayı ve botun alabora olması halinde içindeki insanların öleceğini öngörmesi gerektiği belirtildi.