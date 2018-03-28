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lı casus kaçtı

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Hollandalı casus kaçtı
SABAH gazetesinin önceki gün manşetten duyurduğu lı casus A.Z. kaçtı. NL Times'a göre, Hollanda , Hollanda'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda çalışan kişinin aynı zamanda bölgesel faaliyetlerden sorumlu olduğu belirtilirken, söz konusu görevlinin kendi güvenliği açısından Türkiye'den ayrıldığını teyit etti.
Askeri istihbarat görevlisi olduğu belirlenen A.Z. isimli casusun Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında bilgi toplamak ve Türkiye'yi ile ilişkili gösterme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Türkiye aleyhine kara propoganda yapan kesimlerle sık sık bir araya gelen A.Z.'nin ajanlarına para ödediği, buluşma yerlerine takipten kaçmak için toplu taşıma araçlarıyla gittiği belgelendi. A.Z. ile ilgili diplomatik görev kapsamını aşan faaliyetlerde bulunmak suçundan işlem yapılacaktı.
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Hollandalı casus kaçtı
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