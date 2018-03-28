Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla yargılanan kadın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, babası ise beraat etti.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanıktan birine hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Doğan B. ile avukatları katıldı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tutuksuz sanık ve Doğan B'nin kızı Esranur B. ise duruşmaya gelmedi.Memur olan ve görevine devam eden Doğan B, son savunmasında, şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu hattı kızının kullandığını ancak ne kendisinin ne de kızının örgütle yakınlığı bulunduğunu öne sürerek beraatini talep etti. Sanıklardan Esranur B'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Doğan B'nin ise beraatine hükmetti.