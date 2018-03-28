Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan biri daha tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yasin Ş. tutuklandı, M.S.B, O.K, H.A, Y.D, M.K. ve F.Y. adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak askeri personel ile irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine, 37'si muvazzaf 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı alınarak operasyon başlatılmıştı.
Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti.