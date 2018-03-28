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Örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik 18 ilde başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si daha adliyeye sevk edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:36
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 18 ilde, / soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 7'si daha adliyeye çıkarıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak askeri personel ile irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine, 37'si muvazzaf 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı alınarak operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 20'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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