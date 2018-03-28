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den için kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

'nin tamamı için kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapıldı. Açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar bölgenin tamamında hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 21:28
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugünden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar 'nin tamamında yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiği için hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, yarın bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

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Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı
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