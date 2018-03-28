Nagehan Alçı'ya saldıran kadının cezası belli oldu!

Gazeteci yazar Nagehan Alçı
, Etiler'de kahve almak için girdiği bir kafede, piyanocu Nazlı Işıldak'ın saldırısına uğramıştı.
Saldırısı sonrası başlayan dava süreci bugün karara bağlandı. Nagehan Alçı'ya saldıran kadın hapis cezasına çarptırılırken 5 yıl da denetim aldı. OLAY NASIL OLMUŞTU?
Kahve almak için kafeye girdiği sırada önündeki kadının kendisini görünce bir anda bağırmaya başladığını belirten Nagehan Alçı, olayı şöyle anlatmıştı: "Şerefsiz, terbiyesiz, senden nefret ediyorum, çocukların gün yüzü görmesin gibi bir sürü şey söylüyordu. Çığlık çığlığa bağırıyordu. Hiç cevap vermedim. Daha da üzerime gelmeye başladı. 'Sizinle muhatap olmuyorum, nefret suçu işliyorsunuz' dedim. Bunun üzerine 'Hadi ne kadar polis varsa çağır, hiçbir şey yapamazsın' dedi. Çok yüksek sesle bağırıyordu. Bütün herkes bize bakıyordu. Ben dışarı çıkmak için kapıya yöneldiğimde 'Defol korkak, kaçıyor musun?' diye bağırmaya devam etti. Polis korumam kapının dışındaydı. O geldi, kadının kimlik bilgilerini aldı. Daha sonra karakolda ifade verip kendisinden şikayetçi oldum. Burada çok açık hakaret ve nefret suçu var." ifadelerini kullandı.