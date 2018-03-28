Onun kanı da yerde kalmadı

Batman Sason'da etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, birçok saldırının faili olduğu belirlendi. Teröristin Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve bir sivilin şehit düştüğü saldırılardaki bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi. Teröristin öldürülmesi Aybüke öğrtmenin annesinin acısını da hafifletti. Anne Zehra Yalçın, "Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun" dedi.