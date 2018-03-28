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Onun kanı da yerde kalmadı

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Onun kanı da yerde kalmadı

Sason'da etkisiz hale getirilen 'lı 3 teröristten uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, birçok saldırının faili olduğu belirlendi. Teröristin Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve bir sivilin şehit düştüğü saldırılardaki bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi. Teröristin öldürülmesi Aybüke öğrtmenin annesinin acısını da hafifletti. Anne Zehra Yalçın, "Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun" dedi.

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Onun kanı da yerde kalmadı
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