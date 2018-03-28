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Sahte kimlikle yakalandılar

ALİ ALTUNDAŞ BEKİR COŞKUN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Sahte kimlikle yakalandılar
'da örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden bağlantı kurdukları belirlenen biri albay, 22 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilen 8 subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 33 askerden 25'i gözaltına alındı, 8 asker aranıyor. 'da 20 rütbeli asker ve askeri öğrenci, Çanakkale'de 2'si teğmen 25 jandarma personeli hakkında gözaltı kararı verildi. 18'i gözaltına alındı. Mersin'de 17, Balıkesir'de 7, Aksaray'da da 3 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün 'deki dershanelerinden sorumlu olan ve işadamları ile öğretmenlerin yurtdışı seyahatlerini organize eden Yavuz karagöz, İzmir'de sahte kimlikle yakalandı. Gaziantep'te 12, 'da 1, Kayseri'de 3 astsubay tutuklandı.
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Sahte kimlikle yakalandılar
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