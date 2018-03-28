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: Yaşlılar toplumun en büyük değeri

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Semiha Yıldırım: Yaşlılar toplumun en büyük değeri
Başbakan 'ın eşi 'Yaşlılar Haftası' çerçevesinde Darülaceze'de kalan yaşlılarla İstanbul Florya Devlet Hava Meydanları Sosyal Tesisleri'nde dün biraraya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ""nde kalan çocukların da olduğu buluşmada Yıldırım, tüm yaşlılarla tek tek ilgilendi ve onlarla birebir sohbet etti. Yıldırım, yaşlıların bir toplumun en büyük değeri olduğunu söyledi. Büyüklerin küçükleri sevdiği, küçüklerin büyüklerine saygıda kusur etmediği bir toplumda tüm sorunların çözüleceğini belirten Yıldırım, "Büyüklere saygının toplumun vazgeçilmezi olması gerek" dedi. Buluşmada "Sevgi Evleri"nde kalan çocuklar da yaşlıların ellerini öptü.
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Semiha Yıldırım: Yaşlılar toplumun en büyük değeri
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