Semiha Yıldırım: Yaşlılar toplumun en büyük değeri

Başbakan Binali Yıldırım
'ın eşi Semiha Yıldırım
'Yaşlılar Haftası' çerçevesinde Darülaceze'de kalan yaşlılarla İstanbul Florya Devlet Hava Meydanları Sosyal Tesisleri'nde dün biraraya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "Sevgi Evleri
"nde kalan çocukların da olduğu buluşmada Yıldırım, tüm yaşlılarla tek tek ilgilendi ve onlarla birebir sohbet etti. Yıldırım, yaşlıların bir toplumun en büyük değeri olduğunu söyledi. Büyüklerin küçükleri sevdiği, küçüklerin büyüklerine saygıda kusur etmediği bir toplumda tüm sorunların çözüleceğini belirten Yıldırım, "Büyüklere saygının toplumun vazgeçilmezi olması gerek" dedi. Buluşmada "Sevgi Evleri"nde kalan çocuklar da yaşlıların ellerini öptü.