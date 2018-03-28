Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Aranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı

: Aranan zanlısı çift hücre evinde yakalandı

haberi...'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, hücre evinde gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 13:46 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 13:47
Son dakika: Aranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olan firari Harun Başaran ile kapatılan Beyaz Lale Derneğinde faaliyette bulunan eşi Sibel Başaran'ın 'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen çift, emniyete götürüldü.

FETÖ'nün İngiltere yapılanması deşifre edildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Aranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN