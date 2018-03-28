Son dakika: Cumhur İttifakı'nın yükselişi sürüyor

ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmenle yüz yüze görüşerek "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu..

CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK YÜKSELİŞTE

Araştırmaya göre, Cumhur ittifakına olan destek Cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranına doğru yükseliş bandında..

RECEP TAYYİP ERDOĞAN RAKİPLERİNE BÜYÜK FARK ATTI

ORC, seçmenlere "2019'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde" hangi isme oy vereceklerini de sordu.. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerine karşı ezici rakamlarla önde..