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: merkezli / operasyonu: 9 gözaltı

haberi... merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda / üyesi olarak belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:31
Son dakika: Hakkari merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince / bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

12 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Açıklamada, "23 Mart 2018 günü Hakkâri merkezli olmak üzere , , Mersin, Konya, , , ve Trabzon illerinde; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik yürütmüş olduğu soruşturmalar kapsamında, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Bylock isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştır.

Operasyon neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 3 şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, 27 Mart 2018 günü Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: Hakkari merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
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