7 haziran 2015'teki seçimlerinde bölge halkı, HDP'ye %13 ile bir şans vermişti. Ancak verilen oylar çukur siyaseti olarak döndü seçmene. Güneydoğu bölgesinde terör örgütü PKK'dan emir alarak belediye yönettiklerine iddia edenler, aylarca bölge halkına eziyet etti. Altyapıdan temel hizmetlere kadar hiçbir hizmeti veremediler. Aksine halka hizmet için ayrılan bütçeyi terör örgütünün silah ve hendekleri için harcadılar. Ancak terör örgütü ile birlikte yaktıkları mum, 1 Kasım 2015 seçimlerinde söndü.

Tarihi ve kültürel alanlarda milyonlarca lirayı aşan yatırımlar yapıldı. Bir zamanlar insanların korktuğu için gidilmeyen yerler, bölgenin terörist belediyelerden arındırılmasıyla dolup taşmaya başladı.

Terörden arındırılan illerimizdeki büyük değişim

O KARANLIK GÜNLERDEN, BU AYDINLIK GÜNLERE NASIL GELİNDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriçi'yle, Sur Dışıyla yeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz" demişti. Ve atılan emin adımların neticesi misliyle alınmaya başlandı. Diyarbakır'a turistik ziyaretlerin sayısı %100'lük bir artışla rekor kırdı. Aynı şekilde Mardin'de de huzur kenti olma yolunda önemli adımlar atıldı. Özetle, kazanan terör değil, bölge halkı oldu. Bu akşam Ahaber ekranlarında yayınlanan analiz programında, terörden arındırılan şehirlerdeki o büyük değişikliğe yer verildi. Bölge halkları, o zulüm dolu günleri anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.