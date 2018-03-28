Türkiye-AB ilişkilerinde kazan-kazan dönemi yeniden başlıyor

Zor dendi, sancılı dendi ama Türkiye'nin haklılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın diplomasideki ustalığı, bütün bu zorlukları bir bir aştırdı. Uzun bir aradan sonra Varna'da Bulgaristan'ın evsahipliğinde gerçekleşen Türkiye-AB
Liderler Zirvesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla sahada destan yazan Türkiye'nin elinin masada da ne kadar güçlendiğini bir kez daha ortaya koydu. SOMUT DEĞİŞİM AİLE FOTOĞRAFINDA
Sınırları içinde ve dışında terörle mücadele eden, geçen yıl neredeyse ilişkileri kopma noktasına gelen ve kendi içinde hayli sancılı bir süreç geçiren AB, Türkiye'nin tezlerindeki sağlamlık ve haklılığı görmezden gelemedi. Bugünden yarına somut değişen en başta uzun süredir verilmeyen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Liderleriyle samimi olarak yerini aldı. AB ile kopma noktasına geldi denilen ilişkiler dönemi sona erdi, diyalog kapısı açıldı, Bulgar Başbakanı Borisov'un deyişiyle; "Artık masaya tekrar dönüldü." HAZİRAN'DA YENİ ZİRVE KARARI
Vize muafiyetinde Şubat ayında yapacaklarını sunan Türkiye'ye verilmeyen cevap hemen geldi ve Nisan ayı içinde teknik heyet Ankara
'ya gelip temaslara başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellemesinin teknik bir konu olduğu ve bunun siyasete alet edilmemesi mesajını son derece net bir şekilde verdi. Ki; hiç vakit kaybetmeksizin Haziran ayı sonuna kadar yeni bir Liderler Zirvesi'nin toplanması kararı Varna'da alındı. 'TÜRKİYE'YE GELİN, GÖRÜN' DAVETİ
Suriyeli göçmenlerle ilgili Türkiye, bugüne kadar üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve bu Varna'daki Zirveye katılan tüm liderler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletine tekraren yapılan teşekkür ifadeleriyle kayıtlara geçirildi. Ve, daha önce sözü verilen ama tutulmayan 3+3 milyar euroluk mali yardımın, projeler üzerinden AB tarafından verilmesi ile ilgili güçlü bir irade vurgusu yapıldı. Ki; bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 dakikalık bir video sunumuyla Suriyeli misafirlerimize neler yapıldığını, mevkidaşlarına izletti ve yapılanları yerinde görmeleri için Türkiye'ye davet etti. Türkiye olarak terörle mücadelede örgüt ayrımı yapılmaksızın samimi destek verilmesi, Kıbrıs konusunda da adil olunması yönündeki uyarı da AB tarafında karşılık buldu. GÜÇLÜ LİDER AB'Yİ MASAYA DÖNDÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günü birlik Varna ziyaretine eşlik eden gazetecilerden biri olarak şunu söyleyebilirim ki; AB'yi onun anladığı dilde ve üslupta masaya döndürmeyi başaran güçlü lider ve Türkiye, bu sürecin en somut sonuçlarını Haziran'dan sonra daha net görecek. Türkiye-AB ilişkilerinde kazan-kazan dönemi yeniden başlayacak.