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600 polisle beş ilde operasyonu

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 'nün gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağı bilgisine ulaşması üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, FETÖ/ PDY yönetiminin talimatı doğrultusunda haklarında henüz adli işlem yapılmamış, deşifre edilmemiş ya da firari durumda olan şüphelilerin, Türkiye genelinde örgüt içinde sözde "atamaya tabi tutarak" yer değiştirdikleri tespit edildi. Bu bilgiler üzerine Balıkesir, İzmir, , Denizli ve 'ta, aralarında 24 gaybubet, 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63 adrese operasyon yapıldı. 600 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70'in üzerinde şüpheli gözaltına alındı.
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600 polisle beş ilde FETÖ operasyonu
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