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61 ile kadın atanacak

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, her ile kadın atanacağını açıklarken Diyanet İşleri Başkanlığı 61 ile kadın müftü yardımcısı atanması için harekete geçti. 61 ilde sınavla kadın müftü yardımcısı atanmasına ilişkin ilan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 18:13 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 18:37
61 ile kadın müftü yardımcısı atanacak

Bozdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine ilk defa bir kadının atandığı belirtirken "Türkiye'nin bütün illerinde en az bir tane kadın il atanması kararı alındı. Şu anda bazı büyük şehirlerde var ama biz bunu bütün illerde en az bir olmak kaydıyla yapacağız. Bazı yerler birden daha fazla olacak. Kadınların Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer alanlarda daha fazla istihdam edilmesinin önünü açan adımları da attık" dedi.

"BAYAN OLMAK ŞART"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda "Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen bayan 'il müftü yardımcısı' alımı yapılacaktır" denildi.
Şartlar arasında ise en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, Başkanlıkta Kur'an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde 6 yıl görev yapmış olmak şartının yanı sıra en önemli kriter olarak 'bayan olmak' kriteri de yer aldı.

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61 ile kadın müftü yardımcısı atanacak
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