Amanos şehidini binler uğurladı

Hatay
'da Amanos Dağları'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25), Samsun
'un Salıpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuş için Fatih Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, şehidin annesi Nazmiye ve babası Sebahattin Tokur, şehidin 1 yıllık eşi Melike Tokur (25), yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Tokur'un Ankara'da görev yaptığı ve geçici görevle Hatay'a gittiği belirtildi. Şehidin annesi Nazmiye ve eşi Melike Tokur tören boyunca metanetini korumaya çalıştı. Melike Tokur eşinin fotoğrafını öptü.