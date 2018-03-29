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Amanos şehidini binler uğurladı

’da devam eden operasyonda PKK’lılarla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Samet Tokur, ’da toprağa verildi

MURAT ALHAN
MURAT ALHAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Amanos şehidini binler uğurladı
'da Amanos Dağları'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25), 'un Salıpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuş için Fatih Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, şehidin annesi Nazmiye ve babası Sebahattin Tokur, şehidin 1 yıllık eşi Melike Tokur (25), yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Tokur'un Ankara'da görev yaptığı ve geçici görevle Hatay'a gittiği belirtildi. Şehidin annesi Nazmiye ve eşi Melike Tokur tören boyunca metanetini korumaya çalıştı. Melike Tokur eşinin fotoğrafını öptü.
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Amanos şehidini binler uğurladı
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