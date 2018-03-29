Asıl hedefim Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki kalabalıktı

Darbe girişimi sırasında savaş uçağıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ni bombalayan eski F-16 pilotu sanık Müslim Macit, cezaevinde görüştüğü ablasına, mahkemedeki savunmasının aksine dikkati çeken itiraflarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombaladığını kabul eden Macit asıl hedefin ise Jandarma Genel Komutanlığı
önünde toplanan kalabalık olduğunu aktardı. Macit "20 bin feette olduğum için ne insanları ne de küçük camiyi görüyorum. Asıl vurulmasına istedikleri yer Jandarma Genel Komutanlığı'ymış. Çünkü diğer (vurulan) köprülü kavşakla orası çok yakın. Onu zaten bulamadığım için yapmadım. Eğer orayı anlamış, (bombayı) oraya atmış olsaydım, daha çok insan ölecekti. Yukarıda görebildiğim büyük caminin önündeki boş araziye atmıştım" dedi.