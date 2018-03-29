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"Bir eksikti"

bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı adayları arasında ismi geçen ’i ve siyasi geçmişini kaleme aldı. “Biz Koç ailesinden bir isim bekliyorduk ama Cem de aynı aileden sayılır...” diyen Engin Ardıç’ın yazısı şu sözlerle son buluyor: “Kendisi doksanlı yıllarda, parti adı koymadan bir parti kurmuş (Yeni Demokrasi Hareketi), de yüzde 0.48 oy almış, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.”

Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 10:30
Bir Cem Boyner eksikti

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İstanbul belediyesine Abdüllatif Şener, cumhurbaşkanlığına da aday gösterilecekmiş...

Böylece iki zıt eğilime de prim vermiş, siyasi skandallarına bir yenisini eklemiş olacak, hoş bir durum.

Lakin... Cem kardeşimizin "oy potansiyeli" pek parlak değildir.

Kendisi doksanlı yıllarda, parti adı koymadan bir parti kurmuş (Yeni Demokrasi Hareketi), de yüzde 0.48 oy almış, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

Sonra da "bu işi bırakmış", çekilmişti.

Kamuoyu bu partiyi "eski Marksistler'in tövbe edip sermaye poposuna girme çabası" olarak algılamış, üstelik "bunlar Kürtler'i bırakacaklar gitsinler" şeklinde bir izlenim doğmuştu...

Kurduğu ekibi hatırlatmayalım da yüzü kızarmasın.

İçlerinde CIA ajanı da var, müebbetlik Fetöcü de var, Sevr tutkunu profesör de var.

1995 yılında yüzde 1 bile oy toplayamayan Boyner, 2019'da 'nun deyimiyle "yüzde 60, belki 70" oy alacak... Dev bir hamle...
Açıkçası, CHP "ne olur beni ciddiye almayın" diye bas bas bağırıyor!

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