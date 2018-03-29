DHKP-C’nin sporcu avukatları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 avukat hakkında DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Hollanda
ve Belçika
'dan adli istinabe yoluyla örgütsel dokümanlar getirdiği belirtildi. İddianamede Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital belgenin ele geçirildiği anlatıldı. İddianamede, DHKP-C terör örgütünün alt yapılanmalarından olan HHB'nin, yurtdışında bulunan Merkez Komite talimatıyla kurulduğu ve mensuplarının yurtdışındaki üst düzey yöneticilerinin talimatlarıyla hareket ettikleri belirtildi. Örgüt içinde "Sporcular" diye anılan avukatların kuryelik yaptıkları kaydedildi. Şüphelilerden Oya Aslan, Barkın Timtik ve Özgür Yılmaz hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olma", diğerleri hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında hapis cezası talep edildi.