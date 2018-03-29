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sanığı eski hakime

Son dakika haberi...'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan üyesi eski hakim 6 yıl 10 ay 15 gün na çarptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:37
FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün verildi.

Adana 2. görülen duruşmaya, tutuksuz sanık , Afyon Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

6 YIL 6 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Durmaz, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması yönünde mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti, sanık Murat Durmaz'ı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
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