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sanığından çarpıcı itiraf!

’de Fetullahçı /'ye ilişkin davalarda, işadamları Mehmet S. ve B. 6’şar yıl 3’er ay, itirafçı olan Mesut H. ise 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Mesut H., FETÖ'den gelen talimatların "Ali heyet" toplantısında değerlendirildiğini söyledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 14:22
FETÖ sanığından çarpıcı itiraf!

2'nci 'nde ayrı davalarda tutuksuz yargılanan işadamları Mesut H, Mehmet S. ve B. karar duruşmalarında hakim karşısına çıktı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.

"ESAS GÜNDEM BURADA BELİRLENİYORDU"

Etkin pişmanlıktan yararlanan Mesut H., Kayseri'de, 'Ali Heyet' adı verilen toplantılar yapıldığından bahsetti. Mesut H. "Pazartesi günleri toplantılar yapılırdı. Yurt dışı ve ülke gündeminin yanında Kayseri gündemi de konuşulurdu. Toplantıların bir üst grubunu Ali Heyet oluşturuyordu. Burs gündemi, kurban, dershane, gazete gibi konular esas gündemin belirlendiği yerdi. Heyetin başında Sıtkı Baş ve Halit Gazezoğlu vardı. Amerika'dan örgüt liderinden gelen talimatlar direk olarak heyete iletilirdi" şeklinde konuştu.

Kararını veren mahkeme, Mesut H.'yi 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mehmet S. ve İsmail Saffet B.'ye ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

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FETÖ sanığından çarpıcı itiraf!
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