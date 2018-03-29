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yöneticisi da yakalandı

Giriş Tarihi: 29.3.2018
soruşturmaları kapsamında dün 160 kişi gözaltına alınırken, 8 kişi tutuklandı. İstanbul'da örgütün üst düzey yöneticilerinden S.G., Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandığı da yakalandı. Samsun'da kullandıkları belirlenen, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun B. ve yine kapatılan Beyaz Lale Derneği üyesi eşi Sibel B., gaybubet evinde yakalandı. Örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum kadın yapılanmasından sorumlu "Gülnur" kod adlı öğretmen Yurdagül K. ile eşi Süleyman K. Amasya'da yakalandı. Ağrı'da ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında açığa alınan polislerin de bulunduğu 37, Aydın'da örgütün emniyet ve askeriyedeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 27, Adana'da 40 kripto teğmen ve astsubay gözaltına alındı. Gümüşhane'de asker, askeri öğrenci ve polis akademisi öğrencilerinin de bulunduğu 15, Niğde'de 14, Bilecik'te 12, Hakkâri'de 9, Antalya Alanya'da 10, Serik'te adliyede görevli 5, Eskişehir'de 2 asker, Edirne'de emekli müezzin gözaltına alındı. Kırşehir'de bir teğmen, Kayseri'de bir kişi, Samsun'da örgüt okulunda görevli Turgay N. tutuklanırken, meslekten ihraç edilen doktor eşi Büşra H.'ye de ev hapsi verildi.

Abbas ÇAKAR-Ali ALTUNDAŞ-Rıdvan UYSAL-Hayrettin YENEL
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FETÖ yöneticisi lüks villada yakalandı
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