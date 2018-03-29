İki annenin acısı hafifledi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın (23) annesi Zehra Yalçın, saldırıyı gerçekleştiren 'Agit Baran' kod adlı teröristin öldürülmesi haberiyle buruk sevinç yaşadı. Karabük
'te yaşayan anne Zehra Yalçın, "Allah devletimizden razı olsun. Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, onlardan Allah razı olsun. Bu habere çok çok sevindim" dedi. İran uyruklu teröristin Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çukurca Köyü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve 1 sivilin şehit edildiği saldırılarda bomba düzeneklerini hazırladığı ortaya çıktı. Şehit Akdağ'ın Tokat
'ta yaşayan annesi Güllizar Akdağ, "Oğlum geri gelmeyecek ama bir yerde onlar da hak ettiği yeri bulduğu için seviniyorum. Diğer askerlerimizin ve Aybüke öğretmenimizin ailesine de sabırlar diliyorum. Birazcık olsun yüreklerine serinlik olduysa, ben de onlarla birlikte seviniyorum" dedi.