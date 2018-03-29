Kara Harp Okulu Davasında sanıklar konuştu: "Emri alır almaz KHO'ya gittik"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda (KHO) yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve Başbakanlık avukatı Süleyman Ayhan katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Halil İbrahim Aksan, KHO'da İngilizce öğretim üyesi olduğunu ve 15 Temmuz'da teğmen rütbesiyle ders verdiğini belirtti.

"EVİM YAKIN OLMADIĞINDAN BİRLİĞİMDEN AYRILMADIM"

Mahkeme heyetince, odasında bulunan zati tabancasının kendisi aleyhine delil olarak kullanılabileceğinin hatırlatılması üzerine Aksan, "Beylik tabancam kendi odamda. Bundan daha doğal ne olabilir." ifadesini kullandı.

Aksan, ABD'nin Teksas eyaletine yaptığı yurt dışı gezisiyle ilgili soru üzerine, "San Antonio şehrinde düzenlenen 'İleri Düzey Dil Becerileri Konferansı'na katılmak üzere gittim." diyerek geziye KHO tarafından resmi şekilde gönderildiğini savundu.

Olay gecesi albay Ramazan Nazar'ın, "Ailesinin güvenliğinden tereddüt eden evine gidebilir" dediğini ifade eden Aksan, "Evim Mamak'taydı. Yakın olmadığından birliğimden ayrılmadım." dedi. Sanık Emrah Bozan ise FETÖ ile iltisaklı okullarda okumadığını, Marmara Üniversitesi mezunu olduğunu, 2013 yılının ocak ayında KHO'ya İngilizce asistanı olarak tayin edildiğini kaydetti.

"ÖDEMELİ GÜN DÜZENLEDİK"

Bozan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer alan askeri personelin birbirine para gönderdiği bilgisine ilişkin, "KHO'da aylık biner lira ödemeli gün düzenlemiştik. Bu o paradır. Herkes zamanında ödüyordu. En son ben alacaktım." ifadesini kullandı.

Olay günü normal mesaisinden sonra evinde beklerken darbe girişimini televizyondan öğrendiğini ve terör saldırısı olabileceğini düşündüğünü söyleyen Bozan, "Evimden dışarı çıktığımda insanlar da ne olduğunu bilmiyordu." dedi.

Televizyonda Başbakan Binali Yıldırım'ın "kalkışma" açıklamasını duyduğunu belirten Bozan, kendisine gelen bir mesaj üzerine KHO'ya giderek 4 nolu nizamiyeden giriş yaptığını, dekanlık binasında Ramazan Nazar'ı gördüğünü belirtti.

"PASİF BEKLEME MANTIKLI GELDİ"

Hangi amaçla çağrıldığını bilmediğini ve ilk etapta birliğe gitmekte tereddüt ettiğini öne süren Bozan, ne silah ne de mühimmat aldığını ve darbeye iştirak etmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Mesaj telefonuma ulaşınca önce gitmek istemedim. Mesajı 'Vukuat yoktur' grubundan paylaşmışlar. Birliğe giderek odamda eğitim elbiselerimi giydim. Hangi amaçla çağrıldığımı anlamamıştım. Odamda haberleri takip ettim. Askeri personelin darbe faaliyetlerinden uzak durması çağrısı yapılıyordu. Odamda beklemeye devam ederken 3 askeri helikopterin tören alanına inerek birilerini alıp götürdüğünü gördüm. Gece 02.00 civarı Anafartalar Bölgesi'ne geçmemiz söylendi. Bu sırada uçakların alçak uçmasıyla oluşan sesleri biz bomba zannediyorduk. Sürekli siper pozisyonuna geçiyorduk. Sabaha kadar bekledik. Sakarya Taburu'na sabah kahvaltısı için geçebileceğimiz söylendi ve geceleyin silah dağıtıldığını öğrendim. Kimseden sıkıyönetim direktifi almadım."

"GELEN EMİR GEREĞİ KHO'YA GİTTİK"

Bozan, 24 Temmuz'da gözaltına alındığını belirterek, "Sadece gelen emir gereği KHO'ya gittim. Hiçbir darbe faaliyetine ve olaya karışmadım." diye konuştu. Mahkeme Başkanının "Gittin ve komutan orada yok. Komutanı aramak ve 'Neden bizi çağırdın' diye sormak aklına gelmedi mi?" sorusuna Bozan, "Pasif beklemek mantıklı geldi." yanıtını verdi.

Bozan, olay günü kendisine mesaj çeken kişinin, darbe girişimi sonrasında, "Bilseydim göndermezdim. Evinizde kalın. Ara ara videolar çekin. Nerede olduğunuz bilinsin." dediğini söyledi. Sanık İdris Sarıkaya da savunmasında, öğretim hayatı boyunca devlet okullarında okuduğunu ve 2014 yılının aralık ayında öğretmen teğmen olarak tayin edildiğini bildirdi.

Darbe günü KHO'ya öğrenci alımı çalışmasında yer aldığını, mesai sonrası arkadaşının evine gittiğini, akşam üzeri yemek yemek için Sokullu Mahallesi'nde bir lokantaya gittiklerini belirten Sarıkaya, kendilerine ulaşan "Emniyetli ve ivedi şekilde KHO'ya gelin" mesajı üzerine KHO'ya gelerek 4 nolu nizamiyeden giriş yaptıklarını söyledi.

Yoklama alınması sonrasında kafeteryada beklerken uçakların alçak irtifa seslerini duyduklarını kaydeden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"ODALARINIZA GEÇİN EMRİ GELDİ"

"Kafeteryada beklerken 'Telaş etmeden odalarınıza geçin' emri geldi. Odamda beklerken telefon ve bilgisayar vasıtasıyla darbe girişimini öğrendik. Helikopterler KHO'nun alanına iniyor, birilerini alıyor ve ayrılıyorlardı. Kendi kendimize 'Bir işe karışmayalım' diye düşünerek odamızdan ayrılmadan bekledik. Koridorda 'Kışla güvenliği için silah alınacak' diye bağrıldığını duydum ancak odamdan ayrılmadım. Bir belirsizlik vardı. Sabah saatlerinde kışladan çıkmak için 4 nolu ve 1 nolu nizamiyeye gittik. Bizi salıvermediler. Sonra lojman nizamiyesine gittik ve dışarı çıktık."

Darbe girişiminden sonraki bir hafta süresince KHO'da öğrenci alımı faaliyetine devam ettiğini ifade eden Sarıkaya, 24 Temmuz'da gözaltına alındığını belirtti.

Duruşmaya, verilen öğle arasının ardından sanık savunmalarıyla devam ediliyor.