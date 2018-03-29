Kılıçdaroğlu artık milli güvenlik sorunu!

AK
Parti Sözcüsü Mahir Ünal
, Kılıçdaroğlu
'nun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'yü himaye ettiğini" ileri süren skandal açıklamasına sert tepki gösterdi. Ünal, "Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum, çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Kendi söylediği yalanlara kendi inanmaya başladı" diye konuştu. Bir televizyon kanalında açıklama yapan Ünal şunları söyledi: Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum. Çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Gözümüzün içine baka baka gerçekleri çarpıtması gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi ifade etmesi ısrarla aynı şeyleri tekrar etmesi... 17-25 Aralık'tan sonra ben bu partide buna şahit olmuş birisi olarak söylüyorum bu yapı deşifre olduktan sonra biz yerel seçim yaşadık 2 genel seçim yaşadık. Biz gerekli temizliğimizi yaptık ama CHP
hiçbir temizlik yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den tutuklandı. FETÖ ağzıyla konuşacaksınız sonra da Cumhurbaşkanının FETÖ'yü himaye ettiğini ileri süreceksiniz; bu bir patoloji, mitomani yalan söyleme hastalığı. Yani kişinin kendi söylediği yalanlara kendisinin de inanmaya başlaması. Bu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir artık. Ya bir patoloji ile karşı karşıyasınız ya da açık bir şekilde ihanetle karşı karşıyasınız. Bu yalanların hangi birisiyle uğraşacaksınız?" CHP'nin Baykal döneminde yerli milli siyasi bir dili olduğunu söyleyen Ünal, "Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan hemen sonra hakaret, tehdit, iftira ve yalan var. Türk siyaseti, 7-8 yıldır istikameti, tutarlılığı olmayan sürekli çark eden yalan söylemekten hakaret etmekten çekinmeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu fenomeni ile karşı karşıya. Diyor ki Cumhurbaşkanı o makamı işgal ediyor. E be insafsız 8 seçim kaybetmişsin bütün seçimleri kazanmış Cumhurbaşkanı olmuş milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanı'na işgalci diyorsun. Bu insanların aklıyla alay etmektir" ifadelerini kullandı. BÜYÜK KONGRE HAZİRANDA AK Parti
Büyük kongresini haziran ayı içinde yapacak. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti kongrelerinin 6 Mayıs'ta İstanbul kongresiyle tamamlanacağını belirterek, "Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Muhtemelen haziran sonu ya da o tarih aralığında" dedi.