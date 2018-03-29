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'de teröristlerin sözde yargılamalarını yaptığı mahkeme binasına girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortaklaşa düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK'nın sözde yargılamalarını yaptığı adliye binasına girildi. Terör örgütü YPG-PKK Afrin'de mahkemeler kurup, yargılamalar yaptığı sözde adliye binasında çok dikkat çekici belgeler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 09:43
Mehmetçik Afrin'de teröristlerin sözde yargılamalarını yaptığı mahkeme binasına girdi

ÇUVALLAR DOLUSU DOSYA ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından ortaklaşa gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK'nın sözde yargılamalarının yaptığı adliye binasına girildi.Terör örgütü YPG-PKK Afrin'de sözde mahkemeler kurup, yargılamalar yaptı. YPG/PKK'lı teröristlerin sözde yargılamalarını yaptığı ve binlerce masum insana kumpaslarını kurduğu binada, 40 kadar oda bulunan sözde mahkeme binası teröristler tarafından kullanılmış. Sözde adliye binasında binlerce evrak, çuvallar dolusu dosya ele geçirildi.

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Mehmetçik Afrin'de teröristlerin sözde yargılamalarını yaptığı mahkeme binasına girdi
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